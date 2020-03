Jennifer Lopez conquista il web con i video in quarantena con i suoi figli

Jennifer Lopez sa certamente come intrannere, e in questo periodo di quarantena ha deciso di allietare i suoi fan con video insieme ai suoi figli. JLo conquista il web nel ruolo di supermamma, tra post e storie instagram. L’artista, che convive il compagno Alex Rodriguez e i gemelli Max e Emme, 12 anni, si dedica tutta la giornata a loro.

Che Jennifer Lopez sia sempre stata una mamma attenta e presente lo sapevamo già. Ma i suoi video con i gemelli in quarantena stanno davvero conquistando tutti. “Il mio lusso più grande è poter dedicare del tempo ai miei figli” scrive JLo sui social.

Max e Emme sono nati 12 anni fa dal matrimonio con Marc Anthony, ancora oggi legatissimo alla cantante. Infatti il popolare musicista portoricano e Jennifer continuano spesso a lavorare insieme, dietro e davanti le quinti. Un ottimo esempio di civiltà e di affetto, che permette ai gemelli di crescere in serenità. La piccola Emme si è fatta notare notare ultimamente per l’incredibile voce, accompagnando spesso la mamma sul palco, anche al Super Bowl 2020 con Shakira.

Più timido e riservato Max, il che vediamo in un simpatico nuovo video di Instagram insieme a Alex Rodriguez, futuro sposo della Lopez. La coppia per ora non ha svelato la data delle nozze, sicuramente rimandate a causa del Coronavirus.

“State a casa e state al sicuro” l’invito di Jennifer Lopez, che può fare finalmente la mamma a tempo pieno. Impegnatissima tra tv, cinema e musica, l’artista può restare a casa ora, dopo aver lanciato nei giorni scorsi la sua prima linea di scarpe con Camuto Group e DWS.