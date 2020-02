Jennifer Lopez lancia la sua linea di scarpe e borse con Camuto Group

Jennifer Lopez ha lanciato la sua linea di scarpe e borse con Camuto Group, che sarà venduta da marzo esclusivamente dal noto rivenditore di calzature DSW. Look animalier e audace, così appare JLo nella prima immagine della campagna pubblicitaria. L’artista, reduce dal successo del Super Bowl 2020 al fianco di Shakira, inizia così l’ennesima collaborazione nel mondo della moda. Nel 2020 continueranno le sue partnership con Guess, Versace e Coach. Gli scatti della campagna sono firmati Luigi & Iango.

“Sono così eccitata per questa nuova avventura” afferma Jennifer Lopez, annunciando questa nuova capsule collection che porterà il suo nome.

“Ci sono così tante sfaccettature nella mia carriera, ed è quello che volevo portare alla mia collezione con Camuto Group e DSW. Questa collezione rappresenta tre città che sono diventate una parte così importante di quello che sono: New York, Los Angeles e Miami“.

JLO Jennifer Lopez sarà lanciata questa primavera, la prima parte della collezione prevede calzature, la seconda borse. “Con prodotti di alta qualità e prezzi accessibili, DSW è il partner perfetto per raggiungere un pubblico più ampio. È stato incredibile costruire un marchio con il talentuoso team di Camuto Group e, con questa collezione, spero che le persone possano trovare le scarpe che amano ed esprimere più facce di se stesse, rimanendo sempre fedeli al loro sé più autentico.”

L’intento, ha spiegato Jennifer Lopez, è quello di creare scarpe per tutte le donne, che le facciano sentire forti, sicure di se, ma pur sempre autentiche, anche osando con il look. In questi giorni il sito DSW inizierà a rilasciare immagini dei prodotti, che non saranno in vendita prima del 16 marzo. Il prossimo 9 marzo per i più impazienti sarà possibile ricevere un codice di pre-vendita direttamente registrandosi sul sito dell’azienda.