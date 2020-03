Jennifer Lopez: i consigli per essere sereni in quarantena

L’intera popolazione mondiale sta affrontando l’emergenza Coronavirus e, inevitabilmente, anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono chiusi in casa rispettando la quarantena.

In questo periodo di isolamento le star continuano a condividere con i loro fan momenti di vita quotidiana e messaggi incoraggianti, così come ha fatto Jennifer Lopez che ha rilasciato un’intervista ad Elle fornendo i suoi consigli su come mantenere la serenità in questo momento atipico.

Innanzitutto la cantante ha parlato dell’importanza di lavorare da casa evitando l’ozio e la pigrizia: “Ad essere sincera, per me lavorare da casa è leggere sceneggiature, sviluppare nuovi progetti, persino allenarsi e apprendere nuove routine di danza. Perché ora posso usare tutto il tempo a disposizione per prepararmi. A un certo punto, speriamo presto, torneremo indietro. Ci riprendiamo sempre. E quindi dobbiamo usare questo tempo per prepararci a tornare migliori. Nessuno voleva che ciò accadesse, ma se deve essere così, possiamo approfittare del tempo e del lavoro per migliorare. Facendo il lavoro da casa“.

Un’altra fonte preziosa di felicità per Jlo sono i suoi gemelli Max e Emme: “Anche i miei figli lavorano da casa e hanno 12 anni! Adesso seguono lezioni online e siamo tutti a casa insieme, cosa di cui sono davvero felice. Per me, non c’è lusso più grande che passare del tempo con i miei figli“.

L’ultimo consiglio della regina del pop è quello di tenere alto l’umore dedicandosi ai propri progetti, così come ha fatto lei lanciando su Instagram la sua ultima linea di scarpe per DSW: “Tutti sono in quarantena e il mondo è sottosopra. Ma dobbiamo trovare il modo di concentrarci e fare cose per mantenere alto il nostro umore […] Non c’è nulla che mi renda più felice dello shopping di un paio di scarpe. Penso che ci siano molti acquisti online in corso proprio ora. E questo non per sdrammatizzare in questa situazione molto grave e non prestare attenzione alle persone che lavorano duramente per fermarla. Ma dobbiamo rimanere umani e dobbiamo mantenere il nostro senso dell’umorismo anche nei momenti difficili“.