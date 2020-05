Jennifer Lopez: la figlia Emme ha scritto un libro di preghiere per bambini

La piccola Emme Muñiz, figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony, ha scritto un libro di preghiere per bambini dal titolo Lord Help Me. La neo-adolescente in meno di un anno ha già raggiunto due importanti traguardi. Lo scorso febbraio ha duettato insieme a sua madre durante l’ Halftime Show del Super Bowl 2020. La figlia della Lopez ha dimostrato di avere una bellissima voce e di non temere il palco. Il prossimo settembre la giovane Emme pubblicherà il suo primo libro, una raccolta di preghiere per i bambini della sua età. Uno traguardo veramente importante considerata l’età della bimba, solo 12 anni.

“Sono orgogliosa di te, mia piccola noce di cocco” scrive sua madre Jennifer Lopez nel post Instagram in cui parla del primo libro di sua figlia. “Hai voluto condividere le tue preghiere quotidiane con tutti nel tuo primo libro intitolato Lord Help Me.” La raccolta di preghiere uscirà il prossimo 27 settembre ma è possibile prenotarla tramite il link presente nella pagina Instagram della cantante. “A scuola ho iniziato a studiare l’estinzione dei bradipi, e ho deciso di iniziare a pregare per loro” racconta Emme nel comunicato allegato al libro. I soldi ricavati da questo libro verranno usati per aiutare le associazioni a difesa dei bradipi. “Ho scritto questo libro per aiutare a raccogliere fondi per salvare i bradipi. Voglio insegnare anche agli altri bambini come possiamo pregare e chiedere aiuto, due cose che mi danno molto conforto.”

Emme può essere definita una vera figlia d’arte date le abilità mostrate nell’ultimi periodo. La dodicenne sembra avere tutte le carte in regola per diventare la nuova star in famiglia. La sua interpretazione di Let’s Get Loud l’è valsa diverse recensioni positive. I fan della cantante sono rimasti molto entusiasti della bimba prodigio. Chissà cosa le riserverà il futuro, se queste sono le premesse la giovane Emma potrebbe diventare una grande artista.