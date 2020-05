Jennifer Lopez insegna i passi per il Super Bowl 2020 a Shakira (video)

Jennifer Lopez ha condiviso dei video dalle prove del Super Bowl 2020 nel quale insegna dei passi ai ballerini e alla stessa Shakira. La cantante ha ricordato su Instagram il mega evento che ha visto lei e la collega protagoniste tre mesi fa. Shakira e JLo sono state le prime donne latine a esibirsi durante l’Half Time del Super Bowl, uno degli spettacoli più attesi ogni anno.

“Incredibile sono passati già tre mesi” scrive Jennifer Lopez, ricordando la performance dello scorso 3 febbraio. “Sono successe tante cose da allora, ma volevo condividere un divertente dietro le quinte. Si tratta del primo giorno di prove con i ballerini e Shakira“.

JLo è la regina del palcoscenico, e lo dimostra anche nel backstage. Proprio lei consiglia come muoversi, quali passi eseguire e lo fa con gentilezza e con il sorriso. Infatti i commenti del web giocano sul suo essere rimasta la ragazza di quartiere, sempre professionale e educata con tutti, come cantava in una vecchia canzone.

Il punto più divertente però di questi video dalle prove del Super Bowl 2020 arriva quando Jennifer Lopez insiegna a Shakira come muovere il lato b. “Devi lasciar andare le ginocchia, e si muoverà da solo” dice l’artista mostrando alla collega come si fa.

“Me lo ha insegnato mia madre, quando avevo quattro anni” racconta poi divertita.

Insomma, ancora una volta Jennifer Lopez è riuscita a strappare ai suoi fan un sorriso, anche in questo momento così difficile. Nonostante le sue nozze con Alex Rodriguez siano state rimandate a causa del Covid-19, JLo non ha perso la positività che la contraddistingue.