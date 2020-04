Jennifer Lopez in costume bianco per celebrare l'Earth Day

Jennifer Lopez ha voluto rendere omaggio all’Earth Day, il giorno dell’anno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, con un magnifico scatto condiviso su Instagram.

Nella foto la regina del pop è immortalata nella sua piscina immersa nel verde mentre sfoggia una chioma selvaggia completamente al naturale. Il messaggio che ha lanciato JLo è semplice e diretto: “Madre terra… Sii consapevole di come la tratti. Amala, e lei sarà lì per te per sempre“.

L’artista, che a cinquanta anni vanta un corpo mozzafiato, si è mostrata con un costume bianco intero ultra chic. È un modello sgambato con spalline regolabili e profondo scollo a V firmato Gooseberry. Sul sito del marchio il suo prezzo ammonta a 99 dollari, quindi nulla di particolarmente esorbitante.

Lo stesso modello era stato già indossato dalla cantante a inizio Marzo, con l’aggiunta di grandi occhiali da sole e cappello di paglia in stile pin up.

D’altronde pare che proprio il bianco ottico sia il colore prediletto da Jennifer per questa estate, tinta perfetta per trasmettere positività e luce. Basti pensare allo scatto pubblicato a Febbraio e che ha letteralmente mandato in visibilio i follower: nell’immagine in questione la popstar sfoggiava un bikini a triangolo con laccetti sempre color bianco. Anche in quell’occasione la nuance le donava perfettamente facendo risaltare la sua pelle ambrata.