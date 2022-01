Che i capi in tartan siano tra i preferiti di Jennifer Lopez lo sappiamo da tempo. La popstar ha indossato spesso mise dove trionfa questa particolare trama scozzese, dal classico motivo in rosso, fino al verde, al grigio o al blu. Insomma, il noto disegno di tessuto riscalda senza dubbio l’inverno e ci accompagna fedelmente verso la primavera, quasi alle porte. E proprio per salutare la stagione invernale con classe JLo ha deciso di indossare un completo in tartan rosso fuoco, sensuale e molto chic.

In una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram Jennifer Lopez ha sfoggiato un look total red e super accattivante. “Plaid girls club“, ha scritto a corredo della foto. Qui JLo indossa un semplice maglione a scollo rotondo impreziosito da alcuni dettagli luminosi, che seguono il disegno del pull leggermente over. Abbinato al maglione troviamo un pantalone cropped, naturalmente ton sur ton, con una catena dorata sul fianco; un modello di grande tendenza in questo inverno 2022.

Ma a rendere l’outfit semplicemente unico sono i dettagli. La popstar e attrice, infatti, ha deciso di sfoggiare la mise tartan letteralmente dalla testa ai piedi. Così ha optato per un paio di boots nel classico tessuto scozzese, che presentano un tacco molto particolare: dorato e leggermente arcuato, che cattura su di sé tantissima attenzione. E la mini tracolla non è certo da meno. JLo sfoggia una pochette in tartan sempre rosso fuoco, con manico formato da sgargianti pon-pon rossi.

Il make-up suggella questo look unico: un rossetto rosso fuoco ad evidenziare e rendere sensuali le labbra e un trucco leggero sugli occhi incorniciati da una linea decisa di eye-liner. I capelli, leggermente mossi sulle punte, incorniciano il volto con eleganza. Un beauty look tutto da copiare e un outfit che non può non farci sognare per le sue caratteristiche uniche.