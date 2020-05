Jennifer Lopez parla delle nozze rimandate: ho il cuore spezzato

Jennifer Lopez torna a parlare delle sue nozze rimandate a causa del Coronavirus, affermando di avere il cuore spezzato. La cantante e attrice e il compagno, l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, avrebbero dovuto convolare a nozze questa estate in Italia. La cerimonia è stata però rimandata a causa della pandemia mondiale a data da destinarsi. Stessa sorte per Katy Perry, incinta della prima figlia, e Orlando Bloom, che hanno annullato le nozze per la stessa motivazione.

Jennifer Lopez si confida con Today, in una nuova intervista sui suoi prossimi progetti. L’artista confessa di non aver ancora riprogrammato le nozze, non conoscendo le tempistiche della pandemia e delle giuste misure contenitive.

“Non sappiamo nulla, non ci sono nuovi piani per adesso. Stiamo aspettando l’evolversi degli eventi per decidere cosa fare, è una cosa davvero deludente. Però sono con la mia famiglia, con i miei figli, questo è l’importante.”

JLo confessa che in realtà auspicava un periodo di pausa dopo il tanto lavoro. “Dopo il Super Bowl e aver finito di girare World Of Dance volevo staccare un po’. Ora lo sto facendo. Però allo stesso tempo avevamo tanti programmi per questa estate e per le nozze. Al momento è tutto in pausa“.

Jennifer Lopez non cela la sua delusione e il suo cuore spezzato per le nozze con Alex Rodriguez, matrimonio tanto atteso e ora rimandato a data da destinarsi. “Ho un po’ il cuore a pezzi perché avevamo grandi progetti. Ma cerco di farmi coraggio e penso che Dio ha dei piani ancora più grandi per noi. Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa ci riserva il futo. Magari sarà anche meglio, devo credere che sarà così“.