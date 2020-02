Jennifer Lopez: È stato il Super Bowls migliore di tutti i tempi

L’Halftime Show del Super Bowl 2020 ha mandato in visibilio tutti grazie all’esibizione spettacolare di Jennifer Lopez e Shakira. Domenica sera le due regine del pop hanno infiammato il pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami con uno spettacolo pieno di musica ed energia.

Dopo il grande show JLo ha festeggiato il successo su uno yacht di lusso e, per l’occasione, ho voluto ringraziare davanti ad una grande folle di invitati la collega che condiviso con lei il palco: “Sono stato felice di stare lì con Shakira – due donne latine, due donne, due mamme che lavorano – che hanno fatto uno dei migliori Super Bowls di tutti i tempi! Che lo abbiano detto o no, è così che io la penso, e sono così grata, sono grata a tutti voi!“.

Sull’imbarcazione di lusso di proprietà della società Market America, fondata da JR e Loren Ridinge, erano presenti molte celebritries tra cui Jamie Foxx e Fat Joe. La popstar ha continuato il suo discorso specificando il significato sociale della sua esibizione: “So quanto sia speciale poter andare là fuori e alzare una bandiera americana, alzare una bandiera portoricana e far cantare mia figlia con me! E so quanto sia speciale rappresentare le donne, le mamme single e le mamme lavoratrici che devono dire: ‘Puoi fare tutto quello che vuoi fare!‘ “.

JLo ha, così, concluso il discorso con delle parole toccanti che rappresentano una vera e propria dichiarazione di intenti da parte sua: “Il messaggio di stasera era usare la proprio voce, alzare la proprio voce. Basta avere la forza. A volte le donne non hanno la forza di fare davvero il meglio per se stesse ed è quello che volevo esporre stasera“.