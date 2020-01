Shakira cambia colore di capelli e diventa castana

Dopo tre anni Shakira è pronta a tornare sulle scene musicali e, per farlo, ha deciso di cambiare totalmente look! Per il lancio del nuovo singolo Me Gusta in collaborazione con Anuel AA, la cantante colombiana si è mostrata in una versione completamente rinnovata.

La popstar ha abbandonato la chioma riccia dai toni biondi e si è presentata con capelli lunghi, liscissimi e castani. Una versione sicuramente ringiovanita ma davvero inedita per chi da sempre è abituata a vederla con una cascata di boccoli ribelli mentre si scatena sui palchi.

A ben guardare, anche l’abbigliamento non segue il suo solito stile. Le foto pubblicate sul profilo Instagram la ritraggono, infatti, con un vestito di piume color rosa confetto e dallo stile orientale. Anche i capelli sono adornati da una serie di piume e fiori della stessa tinta pastello, mentre il visto appare particolarmente ringiovanito e troppo scavato.

Forse questo cambiamento estetico corrisponde a grandi novità dal punto di vista musicale: di sicuro un nuovo album è pronto ed arriverà a breve così come Shakira stessa ha confermato nel commento di una foto, “Nueva música pronto, estén pendientes! New music coming your way, stay tuned!“.

I fan, d’altronde, non vedono l’ora soprattutto perchè l’ultimo lavoro ovvero “El Dorado” risale a tre anni fa. L’album all’epoca si è aggiudicato il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Il prossimo non dovrà essere da meno!