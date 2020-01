Jennifer Lopez e Shakira omaggeranno Kobe Bryant al Super Bowl 2020

Jennifer Lopez e Shakira omaggeranno Kobe Bryant durante la loro esibizione al Super Bowl 2020 questa domenica. Le due popstar hanno raccontato la loro idea per ricordare il giocatore di basket scomparso nei giorni scorsi in un incidente aereo. Con lui altre otto persone, tra le quali la figlia tredicenne Gianna.

“Domenica lo ricorderemo e sono certa che lui sarebbe orgoglioso di vedere il messaggio che cercheremo di trasmettere sul palco, celebrando la vita e la diversità di questo paese“. Le dichiarazioni di Shakira sono arrivate durante la conferenza per lo show congiunto con Jennifer Lopez per il Super Bowl Halftime Show. Per la prima volta due artiste latine si esibiranno su quel palco, segno finalmente di un’America che cambia.

“Abbiamo lavorato insieme per fare di questo show il migliore spettacolo possibile” ha aggiunto Jennifer Lopez. “La musica e lo sport sono due cose che possono unire le persone in ogni parte del mondo, e domenica noi avremo l’opportunità di farlo“.

Top secret l’omaggio a Kobe Bryant, che certamente incollerà milioni di telespettatori davanti allo schermo. JLo, che conosceva molto bene l’atleta, ha condiviso anche riflessioni più personali.

“Una volta lui e Vanessa sono venuti a un mio show a Las Vegas. Era un appuntamento romantico, nonostante fossero sposati da anni” racconta la Lopez.

“La sua morte ci ricorda quanto la vita sia fragile e quanto dovremmo apprezzare ogni singolo momento. Dobbiamo amare le persone quando sono qui con noi, non quando non ci sono più. Potrebbero togliercele in un attimo“.

Shakira e Jennifer Lopez si esibiranno domenica 2 febbraio, come ricorda la borsetta a forma di pallone da football di JLo, durante la conferenza stampa. Lo stesso giorno l’artista colombiana compirà 43 anni, e ha scherzato su Instagram ringraziando la collega per la sua data di nascita sulla borsa.