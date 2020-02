Jennifer Lopez, super sexy al party degli Oscar 2020

Jennifer Lopez è stata la super assente alla cerimonia degli Oscar 2020 non avendo ricevuto nessuna nomination per il suo ruolo in Hustlers. Nessun problema, però, per i fan che aspettavano di vedere un suo outfit stellare: la regina del pop ha partecipato comunque all’after party a Los Angeles lasciando tutti a bocca aperta!

All’inizio della serata la cantante, ospite del Film Independent Spirit Awards, si era mostrata con un look raffinato e brillante composto da un top argentato a collo alto ed una lunga gonna viola. Il cambio d’abito per proseguire i festeggiamenti dopo gli Academy Awards è stato, invece, molto più audace e provocante.

JLo ha scelto per l’occasione un vestito da cocktail completamente ricoperto da pailettes color acqua marina. L’abito super sexy firmato dagli stylist Mariel Haenn e Rob Zangardi metteva in risalto il suo corpo scultoreo con una scollatura profonda ed uno spacco laterale davvero mozzafiato.

A completare il look un paio di zeppe argentate e degli orecchini scintillanti. La cantante ha lasciato i lunghi capelli ondulati sciolti sulle spalle, mentre per il make up ha scelto un rossetto nude a contrasto con l’abbondante mascara sugli occhi.

Insomma, a cinquant’anni Jennifer continua ad essere in forma smagliante tanto da far invidia alle sue colleghe più giovani. Negli ultimi giorni la popstar è stata acclamata per la sua esibizione al Super Bowl, anche se ai fan continua a non andare giù la sua esclusione alle nomination per gli Oscar. A riguardo la rete è stata sommersa di post e meme, così come quello in cui si vede un addetto ai lavori che porta via una statua d’oro dal Dolby Theatre corredato da un commento simpatico: “Io mentre rubo un Oscar per consegnarlo a JLo per Hustlers“.