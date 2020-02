Oscar 2020: i look al Vanity Fair Oscar Party

Spenti i riflettori al Dolby Theatre, i protagonisti degli Oscar 2020 si sono trasferiti al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Los Angeles per il Vanity Fair Oscar Party organizzato da Radhika Jones (direttrice dell’edizione americana del settimanale Condé Nast), non prima, però, di aver cambiato il proprio look.

Tranne Renée Zellweger, vincitrice come miglior attrice, rimasta nel suo abito Giorgio Armani Privé, la maggior parte delle attrici ha sfoggiato un nuovo outfit, votato a un glamour più appariscente rispetto a quello del red carpet della cerimonia di premiazione.

Charlize Theron in Christian Dior

Divina l’attrice sudafricana nell’abito disegnato da Maria Grazia Chiuri e visto in passerella a Parigi solo qualche giorno indietro alla sfilata Christian Dior Haute Couture Spring/Summer 2020. La collezione, d’altronde, è dedicata alle dee.

Scarlett Johansson ai Vanity Fair Oscar Party in Oscar de la Renta

Ancora un abito fasciante di Oscar de la Renta ad accompagnare le curve mozzafiato di Scarlett Johansson, messe in evidenza anche da tagli laterali e da un corpetto gioiello tutto strass. Spalle in primo piano e chignon a raccogliere la chioma.

Gal Gadot in Saint Laurent

Lasciato l’abito Givenchy, indossato alla cerimonia degli Oscar, per l’after party Gal Gadot, che presto vedremo sul grande schermo di nuovo nel costume di Wonder Woman, ha scelto un lungo blazer dress Saint Laurent di strass neri.

Florence Pugh in Louis Vuitton

Ancora una creazione dorata e preziosa per Florence Pugh, che sembra più a sua agio nell’abito dalla linea dritta che in quello verde acqua tutto balse indossato al Dolby Theatre. Entrambi i modelli sono disegnato da Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton.

Regina King in Prada ai Vanity Fair Oscar Party

Creazione Prada per la protagonista dell’acclamatissima serie tv Watchman (un Oscar nel 2019 per Se la strada potesse parlare), un abito dalla linea minimal ma tempestato di cristalli ghiaccio e nero.

Billy Porter in Christian Siriano

Fuck Up Pay Me recita la borsa che completa l’outfit Christian Siriano scelto da Billy Porter per il party dopo la cerimonia degli Oscar: giacca con coda e piume color porpora e pantaloni color glicine, sovrastati da un gibus con falda oversize.

Chiara Ferragni in Philosophy

Balze, stampa floreale e gambe in primo piano con l’abito con coda di Philosophy che Lorenzo Serafini ha disegnato per Chiara Ferragni. Ai piedi, sandali con nastro a fiori, pendent con il vestito.

Greta Gerwig in Christian Dior

La regista, candidata per la sceneggiatura non originale di Piccole donne (ma battuta da Taika Waititi per Jojo Rabbit), era al party organizzato al Wallis Annenberg Center di Los Angeles al fianco del marito, Noah Baumbach in un abito nero Christian Dior, semplice ma di grande eleganza.

Lucy Boynton in Miu Miu

Look incantato per Lucy Boynton, un ball grown bianco di chiffon con inserzioni colorate pastello griffato Miu Miu.

Vanity Fair Oscar Party: Sigourney Weaver in Saint Laurent

Conclude la nostra classifica l’inossidabile Sigourney Weaver che dopo essere salita sul palco del Dolby Theatre al fianco di Brie Larson e Gal Gadot, ha lasciato l’abito verde smeraldo griffato Dior per un grintoso suit Saint Laurent. Il tenente Ellen Ripley si conferma inarrivabile.

