Justin Timberlake e Jessica Biel in terapia per salvare il loro matrimonio

A quanto pare anche le coppie d’oro di Hollywood hanno bisogno di un piccolo aiuto per mandare avanti il proprio matrimonio: Justin Timberlake e Jessica Biel secondo alcune voci, infatti, starebbero provando la terapia di coppia per riuscire a salvare il loro legame.

Lo scorso novembre il cantante aveva affermato di aver bevuto un po’ troppo quando fu visto camminare mano nella mano con la sua collega di set Alisha Wainwright, durante un soggiorno a New Orleans. A quanto sembra la moglie avrebbe ancora molti sospetti e il clima in casa sarebbe diventato piuttosto pesante.

Una fonte molto vicina alla coppia ha spiegato che, come tante altre persone, anche Jessica e Justin avrebbero un rapporto altalenante fatto di giorni felici e giorni in cui si scatenano discussioni furibonde. Circostanze alquanto normali se si pensa che in certi ambienti un matrimonio di 7 anni (avvenuto proprio in Italia a Borgo Egnazia) è merce più unica che rara.

Il cantante e attore, dopo le foto dello scandalo, aveva promesso di fare quanto in proprio potere per “essere un padre e un marito migliore” e almeno da quanto testimoniano le ultime foto ci starebbe riuscendo: i paparazzi infatti hanno immortalato Justin e Jessica, insieme al piccolo Silas, a passeggio per le strade di New York nonostante il clima rigido.

Justin aveva dovuto affrontare la questione anche pubblicamente, visto che proprio i media avevano scatenato la bufera. Proprio su Instagram si era scusato affermando di provare a “stare lontano dai pettegolezzi il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante affrontare le voci recenti che hanno ferito le persone che amo”. Pensando poi a Silas aveva affermato: “Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia incredibile moglie, con la famiglia, per averla messa in una situazione così imbarazzante“.