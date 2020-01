Justin Timberlake compie gli anni: canzoni, film, moglie

Justin Timberlake compie 39 anni, e DireDonna vuole raccontarvi qualche curiosità su di lui, parlando delle sue canzoni, i film che ha interpretato e di sua moglie Jessica Biel.

Nato il 31 gennaio 1981 a Memphis, diventa famoso da bambino partecipando al cast fisso del Mickey Mouse Club. Lo show ha portato fortuna a tanti artisti della sua generazione. Su quel palco con lui c’erano anche Britney Spears, Christina Aguilera e Ryan Gosling.

Dopo il successo con la boyband *NSYNC, Justin Timberlake diventa il più famoso del gruppo grazie alla sua storia d’amore mediatica. Infatti il cantante è il primo fidanzato storico di Britney Spears. I due, dopo cinque anni di relazione, si lasciano nel 2002, infrangendo i sogni dei loro fan.

Qui ha inizio la carriera solista di Justin, che vincerà Grammy e Emmy, alternando con successo la musica, alla tv al cinema. Artista poliedrico, ha creato la Justin Timberlake Foundation, con la quale finanzia i programmi musicali nelle scuole.

Le canzoni

Justin Timberlake inizia la carriera musicale con la boyband *NSYNC. Grazie a brani come Bye Bye Bye, Pop e Gone, la band ottiene un successo mondiale, sciogliendosi però nel 2002. Lo stesso anno inizia la carriera solista di Justin, che arriva alle vette delle classifiche grazie al primo album, Justified. Il brano che lo consacra è Cry Me A River, una canzone d’amore e di vendetta dedicata a Britney Spears dopo la loro rottura. L’artista torna al primo posto in classifica anche con il secondo album FutureSex/LoveSounds. Il connubio artistico con il produttore del momento, Timbaland, porta singoli come Sexy Back, My Love e What Goes Around… Comes Around. Alternando musica e cinema, Justin torna con un nuovo disco, The 20/20 Experience, dopo quasi sette anni. Il brano Mirrors è il singolo di punta dell’album, che comunque ottiene minori risultati rispetto ai precedenti. Dopo la colonna sonora del film Trolls con la hit Can’t Stop The Feeling, nel 2018 Justin Timberlake pubblica quello che al momento è il suo ultimo album, Man of the Woods. Un progetto più sperimentale e differente dai precedenti, di minor impatto mediatico, lanciato dalla canzone Filthy.

I film

A metà degli anni 2000 Justin Timberlake decide di provare la carriera cinematografica, tra alti e bassi. Dopo il cameo in Longshot, e il film per la tv Model Behavior, il suo primo ruolo importante arriva nel 2005 in Edison City, al fianco di Kevin Spacey e Morgan Freeman. L’anno successivo recita nel piccolo cult Alpha Dog, pluripremiato da MTV. Solo nel 2011 il grande pubblico lo riapprezzerà al cinema nel film campione d’incassi The Social Network. Dopo una serie di film un po’ meno importanti (Bad Teacher, Friends with benefits, In Time) e diverse esperienze da doppiatore, nel 2018 ottine la parte nell’ultimo film di Woody Allen, La ruota delle meraviglie. Nel 2020 tornerà al cinema con Palmer, film drammatico che lo vedrà nel ruolo di protagonista, un giocatore di football che deve riprendere in mano la sua vita dopo dei guai con la legge.

La moglie Jessica Biel

Justin Timberlake e Jessica Biel stanno insieme dal 2007, e nonostante le voci di un possibile tradimento di lui, la coppia sembra resistere e pare affronterà ogni problema con la terapia, a detta degli ultimi gossip.

I due si sono conosciuti ad una festa di compleanno, dove lui sarebbe rimasto folgorato dalla bellezza di lei. Grazie a un’amica comune hanno avuto un primo appuntamento, molto tradizionale, inizio della loro relazione, vissuta sempre lontana dai riflettori. Considerati una delle coppie più belle di Hollywood, Justin e Jessica si sono sposati il 19 ottobre 2012, dopo un breve periodo di separazione. La coppia ha scelto proprio l’Italia per dire sì, a Borgo Egnazia vicino a Savelletri, in provincia di Brindisi.

L’8 aprile 2015 nasce Silas Randall Timberlake, il primo (e per ora unico) figlio della coppia.