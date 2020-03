Jim Carrey non si taglierà la barba fino alla fine della quarantena

Ormai i personaggi dello spettacolo del mondo intero, così come i cittadini comuni, sono in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus.

In queste giornate di isolamento un po’ tutti stanno documentando sui social il loro modo di trascorrere le ore in casa, ma Jim Carrey è sicuramente quello che ha avuto la trovata più originale! La star di Hollywood ha lanciato sul suo profilo Twitter l’hashtag #LetsGrowTogether invitando tutti i suoi follower a non tagliare più la barba fino alla fine della quarantena.

L’attore ha deciso, così, di partire da zero e documentare giorno dopo la giorno la crescita della sua peluria sul viso: “Giorno 1. Mi farò crescere la barba finché non torneremo tutti quanti al lavoro. Pubblicherò post regolari, così potrete meravigliarvi del miracolo della mia trasformazione senza senso. Normalmente, cerco di essere all’avanguardia nell’intrattenimento. Ora voglio essere all’avanbarba. Unitevi a me, per favore #letsgrowtogether“.

Day 1. I’m growing a beard until we all go back to work. I’ll post reg pics so you can marvel at the miracle of my meaningless transformation. Normally, I try to stay on the cutting edge of entertainment. Now I shall conquer the uncutting edge. Please join me. #letsgrowtogether pic.twitter.com/UaLQjwlGfh March 23, 2020

In verità qualche anno fa già avevamo visto l’attore con una folta barba, così come dettava la moda hypster, in occasione della cerimonia dei Golden Globes 2016. Nella sua interpretazione più recente, invece, il comico ha sfoggiato un aspetto molto più curato con dei baffi ben delineati per vestire i panni del malvagio Dr. Robotnik in Sonic the Hedgehog.

Adesso Jim è pronto a sconvolgere di nuovo il suo look affrontando in maniera alternativa questa fase di isolamento. Chissà quanto sarà lunga la barba dell’attore nel momento in cui si potrà uscire nuovamente di casa!