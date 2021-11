È uno dei film più premiati degli ultimi anni, ed è considerato uno dei ruoli migliori del suo protagonista, Joaquin Phoenix. Stiamo parlando di Joker, il primo stand-alone del famoso villain della DC Comics, storico antagonista di Batman, di cui racconta l’origin story. La pellicola, diretta da Todd Phillips, è uscita nelle sale nel 2019 e va in onda, in prima tv, il 16 novembre su Canale 5.

Il protagonista è Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), che come si vede già dal trailer è un uomo mentalmente disturbato che sogna di diventare un grande comico. Cerca di sbarcare il lunario facendo pubblicità in strada vestito da clown, sperando un giorno di riuscire a emulare il suo idolo, il comico Murray Franklin (Robert De Niro). La sua vita però va a rotoli: ogni giorno viene maltrattato, calpestato, preso in giro. Il tutto aggravato dalla sua alienazione dalla città in cui vive, Gotham City, e da un tic nervoso che gli causa risate isteriche incontrollate e che spesso spaventa le persone.

Un giorno, dopo essere stato picchiato da un gruppo di ragazzi per il suo travestimento da clown, reagisce in modo violento: ha in mano una pistola, e li uccide. Questo gesto folle, però, lo fa diventare un eroe metropolitano, eletto dagli ultimi contro l’arroganza dei ricchi. Gli uomini che uccide, infatti, lavorano per Thomas Wayne (Brett Cullen. È il padre di Bruce, futuro Batman), miliardario e candidato sindaco della città. Arthur, diventato ormai Joker, accusa la società di averlo trasformato in un mostro, a causa dei continui maltrattamenti, abusi e prese in giro che ha dovuto subire per tutta la vita.

Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia: è stata la prima volta in cui un cinecomic è stato in concorso in uno dei grandi festival internazionali. Una scelta azzardata, ma vincente, visto che si è aggiudicato il Leone d’Oro. La pellicola è stata anche la prima tra quelle tratte da un fumetto della DC Comics ad essere candidata ad un premio Oscar: le nomination sono state ben undici, con due vittorie. Joaquin Phoenix ha vinto la statuetta come miglior attore, mentre la seconda è stata conquistata dalla violoncellista Hildur Guðnadóttir per la colonna sonora originale. Nelle stesse due categorie il film ha ottenuto anche il Golden Globe, su quattro candidature.