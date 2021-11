I supercattivi dei fumetti DC Comics tornano su Italia 1 con il film Suicide Squad. La pellicola, in onda mercoledì 10 novembre 2021, è scritta e diretta da David Ayer. È interpretata da un cast corale con Will Smitbh, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne. Nel 2017 ha vinto il Premio Oscar al Miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

In seguito alla morte di Superman, l’agente governativa Amanda Waller decide di formare la Suicide Squad, una squadra composta da pericolosi supercriminali. Vengono assoldati il sicario Deadshot, l’ex-psichiatra e ora fidanzata del Joker Harley Quinn, il rapinatore australiano Capitan Boomerang, l’ex-gangster pirocineta El Diablo, il mostruoso uomo-alligatore Killer Croc e il mercenario Slipknot. La squadra è sotto il comando del colonnello delle forze speciali Rick Flag.

L’idea è quella di usare questi criminali con super poteri, imprigionati da anni nel carcere isolato di Belle Reve, come risorse sacrificabili in missioni ad alto rischio, una sorta di arma contro future potenziali minacce. Come garanzia, inoltre, a ogni membro della squadra viene impiantata una micro-capsula esplosiva nel collo, pronta a ucciderli nel caso in cui uno di essi provasse a scappare o a ribellarsi agli ordini di Flag.

Il teaser trailer di Suicide Squad è stato presentato al San Diego Comic-Con 2015 alla presenza del cast e di Ayer. Il trailer avrebbe dovuto essere un’esclusiva del Comic-Con e la Warner Bros. non aveva intenzione di pubblicarlo online. Ma il 19 gennaio 2016 è stato pubblicato il primo trailer ufficiale, anche in italiano e il 10 aprile, durante gli MTV Movie Awards, è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale.