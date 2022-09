La dolce dedica di Jovanotti alla moglie Francesca Valiani

Quella che raccontiamo oggi è una storia d’amore di vecchia data. Narra di due ragazzi, Lorenzo e Francesca, che giocano insieme durante le lunghe e interminabili estati a Cortona, in provincia di Arezzo. Lei è nata in quelle vallate toscane, lui arriva appena la scuola glielo permette. L’adolescenza è il momento in cui entrambi capiscono che qualcosa sta cambiando. A 17 anni lui, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, fa il deejay in una discoteca del paese. Decide di invitare Francesca Valiani, la sua compagna di giochi, a una serata e le fa arrivare un biglietto. La ragazza ha soltanto 14 anni e i genitori non la lasciano andare.

Quel biglietto Valiani lo conserva ancora nel suo portafoglio, è il simbolo di un amore nato giorno dopo giorno e culminato con il matrimonio celebrato il 6 settembre 2008 nella Cattedrale di Cortona e con la nascita di Teresa Cherubini, l’unica figlia della coppia. E proprio in occasione del 14esimo anniversario, Jovanotti dedica alla moglie le struggenti parole della canzone A te, una dedica che non è passata inosservata e che ha scaldato i cuori dei fan della coppia. Il celebre brano, composto nel 2008 proprio per la moglie, è uno dei più amati del repertorio di Jovanotti.

La storia d’amore tra il cantante e Francesca Valiani non è stata semplice. Nel 2002, si vocifera di un flirt della donna con Giuseppe Cruciani, il noto giornalista che in passato aveva avuto una liaison con Selvaggia Lucarelli. È la stessa Valiani a confessarlo al marito e per qualche tempo i due decidono di vivere separati. Nonostante il periodo burrascoso, l’amore trova modo di rinascere sulla base di quelle macerie che all’imporovviso diventano fondamenta di un rapporto nuovo, forte e appassionato.