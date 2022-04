Sono tanti gli artisti di tutto il mondo che hanno fatto donazioni o messo all’asta oggetti di valore per aiutare la popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Non è stato da meno neanche Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che ha voluto contribuire alla causa con la sua Pantera Rosa, la bici che lo ha accompagnato per oltre 15mila chilometri di avventura su strada.

La bicicletta rosa del cantante italiano è all’asta sulla piattaforma Ebay, con una base di partenza di 10mila euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a Unicef Italia per far fronte all’emergenza Ucraina. Un gesto di grande solidarietà per offrire un sostegno concreto per aiutare l’organizzazione umanitaria e tutti i bambini e gli adolescenti che stanno vivendo la crisi in corso.

La Pantera Rosa di Jovanotti, questo il soprannome che il cantautore ha dato alla bici, è stata disegnata appositamente per lui da Fausto Pinarello, che insieme all’artista partecipa attivamente all’idea benefica: un veicolo di altissima gamma, assemblato con i migliori componenti disponibili sul mercato e personalizzato dalla scritta “@lorenzojova” sul tubo superiore del telaio.

Il modello all’asta è una Dogma F12, usato dalla voce di Serenata Rap per due intere stagioni, e nonostante il perfetto stato di manutenzione, come si legge sulla piattaforma Ebay: “Tutte le parti usurate saranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile”.

Un esemplare unico, soprattutto per il colore rosa: “Questo colore ce l’ha solo la mia Pantera Rosa. – spiega Jovanotti nostalgico – Sarà sempre un po’ mia, perché ho amato molto questa bici ma adesso è di chi la vuole”.