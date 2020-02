Julia Roberts fa gli auguri alla nipote Emma con una foto su Instagram

È ormai da qualche tempo che Emma Roberts è uscita dall’ombra proiettata dalla zia, la ben più famosa attrice Julia Roberts, riuscendo a conquistare registi e produttori di un certo livello. Tra le due donne però non c’è mai stata alcun tipo di rivalità, anzi Julia ha un rapporto bellissimo con la ragazza.

Ciò si può facilmente notare dal dolcissimo augurio di compleanno che l’attrice ha mandato alla giovane, che martedì ha compiuto 29 anni. La star di Pretty Woman ha caricato su Instagram un’immagine che vede la coppia indossare cappelli di Natale, scrivendo: “Buon compleanno alla ragazza che amo e adoro con tutto il cuore! Sì, è mia nipote“.

Emma è infatti la figlia del fratello Eric Roberts e di Kelly Cunningham, e ha seguito le orme della zia apparendo in film quali Come ti spaccio la famiglia e serie tv come American Horror Story e Scream Queens.

Le due sono molto vicine e spesso scherzano dicendo che “abbiamo troppi denti quando sorridiamo“. In un’intervista Emma ha affermato che “quando parlo con qualcuno che mi piace, e sorrido, e davvero come se fossi uguale a mia zia“. Da parte sua Julia per qualche periodo ha temuto che la fama potesse nuocere alla ragazza, la quale però è rimasta sempre la stessa nonostante sia entrata nel giro hollywoodiano.

Julia Roberts in ogni caso mantiene uno stretto riserbo intorno alla sua vita privata: vive a Malibu con il marito Daniel Moder e i tre bambini, i gemelli Hazel e Phinnaeus di 14 anni e l’undicenne Henry. La Roberts inoltre è sicura che i suoi bambini al momento non siano ancora consapevoli di quanto sia famosa la madre, in quanto una volta le hanno chiesto, alquanto increduli, se fosse più celebre di Taylor Swift.