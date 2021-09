Le cose da sapere sul film Jumanji: Benvenuti nella giungla

Era il 1995 quando nei cinema è uscito per la prima volta Jumanji, il celebre film d’avventura con Robin Williams. La storia racconta di due ragazzini (Sarah e Alan) che, nel 1969, si imbattono in uno strano gioco da tavolo, in cui uno di loro finisce per essere misteriosamente risucchiato. Dopo quasi trent’anni, altri due bambini trovano la scatola di Jumanji e, per caso, riescono a far tornare indietro Alan: ora la missione è ritrovare Sarah. Ventidue anni dopo è arrivato nelle sale Jumanji: Benvenuti nella giungla, diretto da Jake Kasdan e a metà tra un sequel e un reboot (di cui potete vedere qui il trailer ufficiale). La pellicola va in onda il 20 settembre in prima serata su RaiDue.

Siamo sempre negli Anni ’90, e quattro liceali in punizione si trovano nel seminterrato della scuola, costretti a fare le pulizie. Quando trovano un vecchio videogame, decidono di fare una pausa dal lavoro e di iniziare una partita. Una volta messa in funzione, però, la consolle li inghiotte e si ritrovano catapultati nella giungla in cui il gioco è ambientato. L’unico modo che hanno per tornare indietro è arrivare all’ultimo livello e vincere, altrimenti rimarranno intrappolati per sempre.

Per di più, i ragazzi assumono le sembianze dei loro avatar. Il nerd del gruppo, Spencer, guadagna i muscoli dell’esploratore Smolder Bravestone (interpretato da Dwayne Johnson alias The Rock). Anthony, l’atleta, diventa lo zoologo Franklin Finbar (Kevin Hart), di bassa statura ma di mente brillante. La timida Martha si trova nei panni dell’affascinante (e poco vestita) guerriera Ruby Roundhouse (Karen Gillan). Infine, alla biondina più popolare della scuola, Bethany, è toccato il personaggio del cartografo Shelly Oberon (Jack Black), un uomo di mezza età e in sovrappeso.

I quattro giocatori devono quindi superare tutte le prove di sopravvivenza del videogame, per portare un gioiello incantato in cima ad una montagna e tornare, così, nel mondo reale. La storia è molto simile a quella originale, tratta a sua volta dal libro illustrato di Chris Van Allsburg del 1981: è ambientata nello stesso periodo storico, nella stessa cittadina immaginaria. In questo caso, però, i protagonisti piombano all’interno della versione elettronica del famoso gioco di società.