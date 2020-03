Justin Bieber in giro con la mascherina, ma abbraccia una persona

Justin Bieber va in giro con la mascherina per il timore di Coronavirus, ma abbraccia un amico appena scende dalla macchina. I fotografi hanno immortalato il cantante mentre era in giro con il suo SUV nero insieme a sua moglie, Hailey Baldwind Bieber. Negli scatti rubati dai paparazzi si vede Justin mentre indossa una mascherina di protezione e saluta un suo amico stringendoli la mano e abbracciandolo. Subito dopo ha portato la mano verso il viso per aggiustarsi i capelli.

Negli ultimi giorni l’emergenza Covid-19 sta dilagando anche negli Stati Uniti. Per evitare la diffusione e il contagio il governo centrale ha raccomandato di evitare i contatti fisici per evitare la diffusione del virus. Indirettamente e forse anche per abitudine il cantante canadese non ha rispettato le indicazioni. Dato il suo particolare stato di salute il cantante dovrebbe prestare più attenzione in questo periodo. Lo scorso gennaio Justin ha dichiarato di soffrire della malattia di Lyme.

Dalle foto scattate dai paparazzi si può notare il nuovo taglio di capelli e la tinta appena fatta.Insieme al cantante c’era sua moglie Hailey Baldwind Bieber. I due erano vestiti in modo casual e sportivo. Justin indossava una giacca blu satinata, un pantalone grigio e le Sneakers bianche. La modella invece indossava una felpa con cappuccio e un cappotto verde oliva.

La scorsa settimana Justin ha postato una foto in una sala di ballo mentre provava le coreografie per il suo nuovo tour. Nella foto il cantante indossa un berretto blu e una felpa verde e una pantalone da tuta bianco. Il tour di Bieber dovrebbe iniziare il prossimo 14 maggio a Seattle, ma sicuramente sarà rimandato per l’emergenza Coronavirus. Il team del cantante ha già spostato alcuni spettacoli in posti più piccoli. Alcuni ipotizzano per poter mantenere le distanze, altri per la scarsa vendita dei biglietti, a causa dell’emergenza o per la mancanza di interesse nei confronti del cantante.