Justin Timberlake e Jessica Biel di nuovo insieme

Dopo settimane di assenza dalle scene pubbliche, Justin Timberlake è stato di nuovo avvistato insieme alla moglie Jessica Biel. I due sono stati paparazzati mercoledì sera in un locale di Los Angeles durante una cena intima. Secondo le indiscrezioni, nell’arco di tre ore la coppia è stata impegnata in una lunga conversazione in cui Justin sembrava molto concentrato su sua moglie.

Questa è stata la prima volta che i due sono stati rivisti insieme dopo lo scandalo che qualche mese fa ha colpito il cantante. Tutta colpa di un video galeotto pubblicato dal Sun in cui Timberlake era in compagnia di Alisha Wainwright, co-protagonista del film che stanno girando insieme. Nella clip, girata all’esterno di un locale a New Orleans durante una serata con il resto del cast, si vede Justin che stringe la mano della collega, le sfiora il ginocchio e le parla da una distanza molto ravvicinata.

In pochissime ore quelle immagini hanno alzato un polverone tanto che già si parlava di palese tradimento. Per correre ai ripari il cantante, dopo qualche settimana, ha deciso di mettere in chiaro la situazione attraverso un post su Instagram: “Provo a stare lontano dai pettegolezzi il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante affrontare le voci recenti che hanno ferito le persone che amo. Alcune settimane fa ho fatto un errore – ma vorrei essere chiaro – non è successo niente tra me e la mia costar. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia incredibile moglie, con la famiglia, per averla messa in una situazione così imbarazzante, e voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile“.

Dopo le scuse pubbliche, la coppia per alcuni mesi ha tenuto un profilo bassissimo scomparendo da tutti i radar. Molti pensavano già al peggio ma, stando alle ultime foto rubate, pare che tra i due sia tornato il sereno!