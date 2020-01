Justin Timberlake e Jessica Biel: passeggiata romantica per le strade di New York

Sembra sia tornato il sereno tra Justin Timberlake e Jessica Biel. Dopo lo scandalo che lo aveva colpito qualche mese fa, il cantante è apparso sereno e sorridente in compagnia della moglie.

I due sono stati fotografati durante una passeggiata per le strade di New York. Dagli scatti sembra abbiano ritrovato l’intesa di un tempo mentre chiacchierano, ridono e si scambiano sguardi affettuosi. Nelle foto la coppia condivide anche lo stesso stile: entrambi indossano cappelli di lana, caldi giubbotti invernali e occhiali da sole specchiati.

Pare, quindi, che la Biel abbia dimenticato il polverone che si era alzato attorno al compagno lo scorso novembre. Tutto era partito da un video galeotto pubblicato dal Sun in cui Timberlake era in compagnia di Alisha Wainwright, co-protagonista del film che stanno girando insieme. Nella clip, girata all’esterno di un locale a New Orleans durante una serata con il resto del cast, si vede Justin che stringe la mano della collega, le sfiora il ginocchio e le parla da una distanza molto ravvicinata.

In pochissime ore le immagini avevano fatto il giro del web e tutti già gridavano al tradimento. Il cantante, messo alle strette, ha però chiarito immediatamente la situazione attraverso un post su Instagram: “Provo a stare lontano dai pettegolezzi il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante affrontare le voci recenti che hanno ferito le persone che amo. Alcune settimane fa ho fatto un errore – ma vorrei essere chiaro – non è successo niente tra me e la mia costar. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia incredibile moglie, con la famiglia, per averla messa in una situazione così imbarazzante, e voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile”.

Jessica ha quindi accettato le scuse del marito e, dopo mesi di assenza dalle scene pubbliche, è riapparsa accanto a Justin più innamorata che mai!