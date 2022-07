JustMe by Roberto Cavalli, cos'è il progetto dello stilista fiorentino

JustMe by Roberto Cavalli, cos’è?

Non è solamentel’autobiografia ufficiale dello stilista fiorentino, o un semplice locale, ma un vero e proprio concept nato da Cavalli, che a quanto pare, avrebbe sempre desiderato trasporre la sua arte e la passione per la moda, in un vero e proprio lifestyle.

Da questa idea infatti, è nato il locale JustMe by Roberto Cavalli in Versilia, che con le sue spiagge e il suo splendido mare non poteva non essere il luogo giusto per far parte di un simile progetto così ambizioso.

Ma JustMe by Roberto Cavalli è anche un film. Il progetto dello stilista è veramente ampio e non si limita solamente a toccare determinati ambiti commerciali, ma si espande anche sul grande schermo, dando vita a un vero e proprio cult che va a scavare nella sua storia mettendola a nudo, cercando di farcelo conoscere in ogni sua sfaccettatura.

Roberto Cavalli una vera icona.

Indiscusso conoscitore dell’alta moda e del made in Italy, lo stilista è diventata una vera icona pop.

Grazie infatti al suo enorme contributo nel valorizzare l’industria tessile e le nostre materie prima di qualità, ha realmente contribuito al nostro imporsi sul panorama mondiale delle eccellenze in ambito sartoriale, decretando il nostro bel Paese come un vero e proprio leader mondiale nel settore.