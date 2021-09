La folle spesa di Kanye West: la sua nuova casa vale 57 milioni di dollari

Kanye West, lo sappiamo, non è uno che bada a spese. Ma questa volta si è proprio superato. Dopo il divorzio milionario da Kim Kardashian, il rapper ha comprato una casa a Malibu del valore di ben cinquantasette milioni di dollari. Una cifra esorbitante per chiunque, ma non per lui, che solo con le vendite del suo ultimo disco, Donda, ha guadagnato circa cinquanta milioni di dollari.

La casa è costruita sulla spiaggia di Puerco, in California, e si estende per più di quattromila metri quadrati, su tre piani. Ha un’enorme porta a vetri che dà direttamente sul mare, quattro camere da letto, cinque bagni e un garage. Una casa da sogno, se non fosse per l’esterno: un cubo fatto di tonnellate di cemento, che ha scatenato l’ironia degli utenti del web. “Kanye vive in un parcheggio“, commenta un fan sulla pagina Instagram della società immobiliare che si è occupata della vedita; o ancora: “Bella casa. Quando hanno intenzione di finirla?“. Insomma, sembra che l’acquisto multimilionario di West non sia stato molto apprezzato.

Eppure, la casa è stata progettata dall’archistar giapponese Tadao Ando, uno degli architetti più rinomati al mondo, ed è uno dei suoi pochissimi edifici costruiti negli Stati Uniti. Il prezzo di vendita iniziale era addirittura di settantacinque milioni di dollari, ma è stato abbassato vista la carenza di offerte. Il precedente proprietario era Richard Sachs, ex fidanzato di Ashley Olsen.

Sembra che quella per il design sia una vera e propria passione per Kanye West: possiede, infatti, anche un ranch nel Wyoming e la sua casa di famiglia a Chicago, oltre che l’enorme complesso immobiliare che aveva costruito insieme alla ormai ex moglie.