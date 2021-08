Kim Kardashian si è presentata in un abito bianco al listening party di Donda, il nuovo album del suo ex marito Kanye West. Il vestito da sposa firmato da Balenciaga Couture con cui la star dei social ha calcato il palco del Soldier Field di Chicago, aveva un lunghissimo strascico e un fitto velo le copriva il viso. La presenza di Kim, per di più vestita così, è stata una vera sorpresa per il pubblico dello stadio.

La coppia Kardashian– West aveva annunciato la separazione a febbraio 2021, una notizia improvvisa per tutti i fan dei due artisti. Di loro si sa tutto, o quasi: patrimonio, figli, flirt, lui pare ne abbia appena avuto uno con Irina Shayk. Vedere Kim alla presentazione del nuovo album, per giunta in abito da sposa, è stato un vero colpo di scena che ha risvegliato la speranza di chi sogna di rivederli riuniti.

Di recente il rapper ha annunciato di voler cambiare ufficialmente il suo nome in Ye, depositando una richiesta al tribunale della California. Ora sta promuovendo il suo disco. Tra i tanti ospiti all’evento, uno su tutti Marilyn Manson, l’apparizione di Kim ha lasciato gli spettatori a bocca aperta: una sposa in piena regola che si è unita al cantante sulle note di No Child Left Behind, una marcia nuziale suonata da un organo. E anche se gli irriducibili fan desiderano che il ritorno di fiamma sia reale, la comparsa della modella è stata organizzata solo per lo show.

Kim e Kanye hanno quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm. La loro relazione è seguita da milioni di follower sui canali social della coppia fino alla rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno. Secondo il magazine TMZ, la partecipazione in abito da sposa è stata solo di una trovata scenica. Lei lo ha fatto perché per l’ex marito era importante e perché tra i due c’è un buon rapporto. Ma in realtà non hanno nessuna intenzione di tornare insieme anche se saranno per sempre una famiglia.