Karina Cascella su tutte le furie. Il volto noto di Uomini e Donne di Maria De Filippi contro i titoli e le notizie fake che girano nel web. Cascella dichiara di aver deciso di denunciare i colpevoli. Vi spieghiamo cosa è successo.

Da circa un anno Karina Cascella e il compagno Max Colombo hanno aperto a Bergamo un ristorante dove si mangia principalmente carne argentina. L’ex opinionista di Pomeriggio 5 e Uomini e Donne in una recente intervista rilasciata a magazine Nuovo ha raccontato di come non sia semplice dopo la pandemia trovare personale nella ristorazione. Alcuni siti però hanno confezionato dei titoli in cui veniva descritto un “appello di aiuto”, che hanno fatto andare su tutte le furie l’opinionista.

Karina Cascella si sfoga sul suo profilo Instagram:

“Quello che leggete su certi siti è follia. Qui si raggiunge e si tocca il fondo e il limite della pazzia. Dei siti hanno preso un pezzo della mia intervista e hanno scritto falsità. Il settimanale mi ha fatto domande sul periodo complicato e la ristorazione. Io ho detto che ad oggi si fa fatica a trovare personale di sala e cucina. Io ho detto ‘sì il periodo è difficile per la ricerca del personale, mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa”.

Uno dei titoli che proprio non è andato giù a Karina Cascella è stato: “AIUTATEMI VI PREGO” scritto in maiuscolo rosso. Dopo aver letto, l’opinionista ha dichiarato che procederà per via legale contro le testate che hanno diffuso la falsa notizia della richiesta d’aiuto. Cascella conclude lo sfogo dicendo:

“Perché fare un articolo con scritto ‘aiutatemi non riesco a sopravvivere’ è pazzia. Hanno scritto che devo fare tutto io, portare i piatti, cucinare, ma state bruciati? Voi vi state fumando qualcosa di andato a male sicuramente. Non state bene con il cervello e per fortuna che vi posso insultare”.