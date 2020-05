Michael Bublé minacciato di morte a causa di una fake news

Incredibile quanto possano essere nocivi i fan ossessivi, quando si fanno guidare dalle fake news. È quanto starà pensando in questi giorni la 32enne Luisana Lopilato, moglie del celeberrimo Michael Bublé, la quale ha svelato di essere stata oggetto di minacce di morte.

La donna ha infatti ammesso che alcuni sconosciuti le hanno scritto in privato dichiarando che avrebbero sparato o accoltellato il coniuge 44enne quando sarebbe rientrato nel Paese. La moglie, molto preoccupata, ha anche svelato di aver ricevuto fotografie di coltelli.

Ma cosa avrebbe fatto il marito dell’attrice argentina per scatenare un tale odio social nei suoi confronti? La risposta sta tutta in un incredibile malintenso. La madre di tre bambini, che in questo momento sta trascorrendo la quarantena con la sua famiglia in Canada, ha infatti dovuto difendere il marito dalle accuse di violenza domestica.

Il tutto è nato quando i due hanno condiviso su Instagram Live una storia in cui il cantante canadese, durante i saluti al pubblico, avrebbe tirato una lieve, lievissima, gomitata alla moglie, per poi dirle scherzosamente: “Sei morta“. Una baruffa ironica in famiglia, sulla quale però i media argentini si sono scatenati, etichettando Michael come un maschilista aggressivo.

Luisana ha raccontato di aver ricevuto molti messaggi di supporto, ma anche “foto di coltelli da persone che ridevano e dicevano che gli avrebbero tagliato le dita, lasciato una bomba o pestato. Mi ha fatto spaventare e mi sento ancora un po’ scossa. Non è bello ricevere minacce di morte, erano davvero tante. I messaggi positivi arrivati erano di più, ma ora sono preoccupata per la mia famiglia“.

Ovviamente la donna ha insistito più volte nella difesa, invero surreale, del marito: Michael non sarebbe mai stato aggressivo, “ci trattiamo con grande rispetto. Mike è un gentiluomo sempre impegnato a rendermi più felice di quanto io sia“. L’attrice ha confessato che anche il crooner si sente ferito, perché ama l’Argentina e risiedere nel Paese quando lei è occupata con il suo lavoro. Il tutto sarebbe colpa delle fake news di cui i due sono stati vittime

Come ultimo disperato tentativo di tornare alla normalità, Luisana lo scorso mese ha dichiarato pubblicamente che sceglierebbe il marito “un migliaio di volte” e ha assicurato di non soffrire di alcun tipo di problema all’interno del suo matrimonio. Al momento la coppia ha preso la decisione di fermare gli aggiornamenti social, almeno per qualche tempo.