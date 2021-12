Che gli stivali siano le scarpe invernali per eccellenza non serve neanche dirlo. Alti, bassi, sportivi, eleganti…ce n’è davvero per tutti i gusti (e tutte le tasche), per questo non dovrebbero mai mancare nelle scarpiere di tutte le donne. Un esempio super ce lo regala Kasia Smutniak che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto di un paio di stivaletti firmati Chanel davvero perfetti.

L’attrice è attualmente impegnata in Polonia per raccontare la crisi umanitaria al confine tra Polonia e Bielorussia dove migliaia di migranti sono ammassati in campi profughi vittime dei giochi politici e diplomatici dei due Paesi. Sul suo profilo social, dove sta tenendo una sorta di ‘diario di viaggio, Kasia ha deciso di condividere con i suoi follower un giorno al mercato di Łódź, una strada ghiacciata e un paio di stivali Chanel semplicemente super.

Si tratta di un modello molto semplice: neri, stringati, con la punta arrotondata, i boots presentano le due ‘c’ del noto brand poste proprio sulla punta dello stivaletto. Il design semplice e minimal li rende molto sofisticati e allo stesso tempo sportivi, adatti sia ad un outfit più elegante che ad uno più sportivo. Del resto, il segreto di questi stivali è tutto qui, nella loro versatilità.

Confortevoli e sfruttabili tutti i giorni, questi stivali sono perfetti con un jeans o un pantalone largo, ma anche con una minigonna o un vestito. Si abbinano su tutto senza difficoltà e possono essere indossati da ottobre/novembre fino a marzo/aprile. La loro vestibilità giustifica anche il costo leggermente più elevato, visto che si tratta di un acquisto destinato a non passare mai di moda. Insomma, per tutti gli amanti (e non) degli stivali questo paio è semplicemente perfetto, un regalo ideale da trovare sotto l’albero questo Natale.