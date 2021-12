Chi l’ha detto che il bianco va sfoggiato solo in estate? Questo colore è la nuance di tendenza della stagione autunno inverno 2021/2022, e sono tante le star che ne hanno fatto un vero e proprio must have del guardaroba. Dalle maglie ai pantaloni fino alle scarpe: non ci sono restrizioni, se non quella di scegliere la sfumatura giusta e gli accostamenti più adatti. Vi raccomandiamo... Parola d'ordine per l'inverno? Stivali. Ecco quali indossano le vip

trendy ce lo regala Instagram, si mostra con un paio di stivali color panna a punta, abbinati ad un mini abito in tweed bianco e nero. “Buongiorno a voi, – si legge nel post – oggi a Monte Carlo è tutto un po’ grigio e piove! Volevo condividere con voi un pensiero per questa giornata: cercate sempre di circondarvi di Amore e Serenità“. Un esempio moltoce lo regala Elisabetta Gregoraci che, in uno scatto pubblicato sul suo profilo, si mostra con un paio dicolor panna a, abbinati ad un mini. “Buongiorno a voi, – si legge nel– oggi a Monte Carlo è tutto un po’ grigio e piove! Volevo condividere con voi un pensiero per questa giornata: cercate sempre di circondarvi di Amore e Serenità“.

I white boots indossati da Elisabetta sono a punta e con un tacco alto più largo rispetto al tradizionale tacco a spillo. I punti di forza di questi stivali sono senz’altro l’altezza media, fino al ginocchio – che ben si sposa con la lunghezza della minigonna – il tacco non troppo impegnativo e più largo alla base, e la forma a punta, che è il vero trend di stagione.

Elisabetta ha abbinato i suoi boots ad un abitino stretch ed elegante, ma ciò che rende gli stivali un vero must have è la loro versatilità. Vanno benissimo sia sotto ad un capo più elegante, gonne al ginocchio o vestitini – in quel caso è sempre meglio scegliere un’altezza dello stivale più bassa – ma anche con jeans e pantaloni. Soprattutto con il blu del denim gli stivali bianchi risaltano moltissimo.

Anche la scelta della tonalità è importante: ghiaccio, panna, avorio…quale che sia la vostra scelta per un tocco di classe in più fate in modo che il contrasto tra la nuance del vestito (o del pantalone) e dello stivale sia molto forte: il risultato è garantito!