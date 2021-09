Kate Hudson ha detto sì: matrimonio in vista con Danny Fujikawa

Nozze in vista per Kate Hudson e il compagno Danny Fujikawa. Ad annunciarlo è la stessa attrice, con un post su Instagram che ritrae un tenero bacio tra i due con l’anello in bella mostra. “Let’s go!” ha scritto, condividendo la notizia con i suoi quattordici milioni di followers.

L’attrice e il musicista sono una coppia dal 2016. I due però si conoscono almeno da quindici anni: la migliore amica storica di Kate, Sara Foster, è infatti la sorellastra di Danny. La stessa Kate aveva raccontato di conoscere la sua famiglia da sempre, e ora Erin Foster (sorella di Sara) ha commentato la notizia dicendo “finalmente siamo ufficialmente sorelle!“.

Nel 2018 è nata la loro bambina, Rani Rose, e già da qualche anno circolavano rumors su un loro possibile fidanzamento; desiderio che la coppia non ha mai nascosto. Per l’attrice si tratta del secondo matrimonio: dal 2000 al 2006 è stata sposata con Chris Robinson, da cui ha avuto un figlio, Ryder Russell. Successivamente è stata legata a Owen Wilson, conosciuto sul set di un film. Dal 2011 al 2014 Kate ha avuto una relazione con Matthew Bellamy, cantante dei Muse, da cui ha il secondo figlio, Bingham.

Fujikawa, che vive a Los Angeles e ha origini giapponesi, è il co-fondatore della casa discografica Lightwave Records, nata nel 2013. Negli anni precedenti ha studiato musica alla New York University, per poi creare una rock band insieme al fratello Michael.

La notizia del suo fidanzamento con Kate Hudson ha subito fatto il giro del mondo, ed è arrivata poche ore prima del Met Gala, dove l’attrice ha sfilato sul red carpet con un favoloso abito rosa.