Tailleur eleganti per matrimonio: come sceglierli e abbinarli

Riparte il settore del wedding e fioccano gli inviti ai matrimoni che tornano a far sognare e vivere momenti gioiosi. Che sia la mamma della sposa, la testimone o un’amica degli sposi, indossare tailleur elegante è la scelta ideale che risolve l’indecisione di trovare il perfetto look da cerimonia. Il tailleur è il completo dal design sartoriale e dallo stile classico composto da due pezzi: una giacca abbinata a un paio di pantaloni o a una gonna e anche a degli shorts (come suggeriscono le ultime tendenze moda).

In particolare, la giacca può essere doppiopetto oppure un blazer con colletto smoking, mentre la gonna può essere scelta in versione midi, mini e con pieghe. I pantaloni, invece, mantengono tagli classici e sartoriali che virano verso modelli palazzo e a vita alta, senza dimenticare le versioni aderenti e corti alla caviglia.

Per quanto riguarda i tessuti, la scelta ricade su tailleur realizzati in sete fresche e scivolate e su lini mischiati al cotone che assicurano un effetto rigido e poco stropicciato. Infine, i tailleur si tingono di colori brillanti e tipicamente estivi che infondono buon umore: dal verde al fucsia, dal giallo all’azzurro. Ma vediamo come scegliere i tailleur eleganti e come abbinarli.

Vi raccomandiamo... Come scegliere il tailleur giusto

Tailleur con pantalone a palazzo

Il tailleur elegante composto da pantalone palazzo e blazer è il completo classico e senza tempo del guardaroba femminile con cui creare un look da cerimonia elegante e super femminile. In pregiato raso di seta, scivola dolcemente lungo la silhouette femminile e crea un effetto lucido raffinato e brillante. La particolarità di questo tailleur è rappresentata dalla giacca dal taglio smoking e dalle forme morbide che può essere abbinata a top aderenti o bluse eleganti per completare il look.

Tailleur eleganti: giacca e minigonna

Tra i tailleur eleganti da scegliere in vista di un invito a un matrimonio, la combinazione giacca e minigonna garantisce un look raffinato e sensuale da sfoggiare nelle occasioni formali. In questo caso, il focus del look saranno le gambe ben in vista che metteranno in mostra anche i piedi, dunque puntate su sandali gioiello decorati da strass e pietre preziose per la sera; mentre per il giorno basterà indossare una scarpa con tacco dalle nuances delicate e tenui en pendant con la pochette.

Tailleur eleganti: blazer e bermuda

Le ultime tendenze moda hanno sdoganato i bermuda da capo di abbigliamento sportivo a elemento di stile con cui creare anche mise eleganti. Se si è alla ricerca di look che presentano uno stile alternativo, basterà optare per il completo composto da blazer e bermuda. Un esempio? Il tailleur realizzato da Luisa Spagnoli con stampa a pois, ideale per matrimoni che si svolgono in mattinata, da completare con sandali con tacco minimal e pochette.

Tailleur pantalone con giacca doppiopetto

Uno stile minimalista, semplice ma estremamente chic è quello del tailleur composto da pantaloni corti alla caviglia e giacca doppiopetto. Che sia scelto nelle nuances neutre del beige o del grigio o in quelle più vivaci e vitaminiche, la semplicità di questo completo elegante conquista qualsiasi esigenza di stile. In questo caso si potrà giocare con gli accessori come borse pochette e clutch ma anche gioielli come maxi orecchini pendenti e spille da porre sul colletto.

Tailleur eleganti: il completo spezzato

Non solo monocromatici e coordinati, i tailleur eleganti possono essere composti anche da capi di abbigliamento che hanno colori diversi. Il risultato sarà quello di poter giocare con lo stile e la creatività creando combinazioni sempre nuove e diverse. Come il completo in cui il pantalone a zampa viene abbinato a un blazer colorato dalle forme aderenti e sinuose in raso di seta completato da un foulard annodato al collo, una clutch e un paio di sandali con tacco essenziali. L’effetto è très chic.