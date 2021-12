Vista la loro sempre crescente popolarità, il principe William e Kate Middleton sembrano proprio essere la coppia della royal family più amata dagli inglesi. Ma i sudditi non sono i soli ad avere una certa preferenza per i Duchi di Cambridge: sembra che anche la Regina Elisabetta in persona abbia una particolare simpatia per la moglie del suo primo nipote. Tutto a discapito di Meghan Markle che, come è noto, non è tra le favorite della sovrana. E lo ha dimostrato ancora una volta con quello che, secondo gli esperti, è un vero e proprio regalo.

In occasione del concerto natalizio Royal Carols: Together At Christmas, che si è tenuto l’8 dicembre a Westminster Abbey alla presenza di alcuni rappresentanti della royal family, Kate Middleton (che ha organizzato in prima persona l’evento) ha sfoggiato un paio di orecchini di zaffiri e diamanti provenienti direttamente dalla collezione personale della Regina Elisabetta. Non è la prima volta che la Duchessa li indossa: li aveva già utilizzati, infatti, nel corso di un altro evento importante. Proprio per questo motivo Daniela Elser, esperta della famiglia reale, ha ipotizzato che la sovrana non li abbia soltanto prestati, ma che si tratti di un regalo.

Se così fosse, sarebbe un vero e proprio smacco per Meghan Markle, che dalla Regina ha ricevuto (in prestito) soltanto la tiara che ha indossato nel giorno del suo matrimonio con il principe Harry. Per questo gli esperti, ma anche il popolo britannico, sono sempre più convinti che Elisabetta II provi più simpatia nei confronti di Kate Middleton rispetto alla cognata americana.

“La Duchessa di Sussex avrà sicuramente dei gioielli che erano appartenuti a Diana in persona. Tuttavia, non le è mai stato concesso di indossare i gioielli del tesoro reale in più occasioni, come invece è avvenuto con Kate. Ciò dimostra che la moglie del Principe William è molto più fidata. Inoltre, è anche probabile che la Regina abbia scelto di prestare alcuni gioielli in modo permanente: un dono che ha un significato”,

ha rivelato la stessa Daniela Elser in un’intervista pubblicata sul Sun. Un’importanza, quella data dalla sovrana alla Duchessa di Cambridge, dovuta forse anche al suo ruolo più importante all’interno della famiglia reale, in quanto moglie dell’erede al trono e, quindi, futura Regina consorte.