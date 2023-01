I teneri auguri di Katia Follesa per i 13 anni della figlia Agata

Katia Follesa, in occasione del 13esimo compleanno della figlia Agata Pisano, ha pubblicato su Instagram un dolcissimo post di auguri. “Sono 13 bellezza“, ha scritto la comica a corredo di uno scatto della ragazza in studio a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanina cui aveva partecipato insieme al padre, Angelo Pisani, a novembre 2022.

Agata Pisani, ai microfoni di Canale 5, aveva raccontato la proposta di matrimonio del papà alla mamma:

Era il giorno di Natale del 2018, siamo tornati a casa e abbiamo scartato gli ultimi regali. Papà aveva preparato un quaderno con le nostre foto e in ogni pagina c’era una lettera. La mamma le ha messe insieme e c’era scritto: Mi vuoi sposare?.

La figlia, infatti, fa il tifo per i genitori, che per ora non hanno ancora stabilito la data delle nozze: “Chiedo spesso a mia madre: Quando vi sposate?, ma la mamma dà la colpa al papà. A me piacerebbe tantissimo che si sposassero, ma stanno bene anche senza“, aveva aggiunto.

Anche Katia Follesa era stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Nel 202o, aveva parlato del rapporto con sua figlia, affermando:

Mia figlia è una pre-adolescente… Ora inizia a criticarmi: non posso più parlare, vestirmi e agire in un certo modo. Non posso più dire o fare niente che lei ha sempre una critica nei miei confronti.

Il legame tra madre e figlia rimane comunque molto bello, a giudicare dai contenuti social che spesso la comica condivide sui suoi profili. Follesa è infatti solita pubblicare su Instagram immagini tenerissime della sua vita in famiglia.