Brutto scivolone per Katia Ricciarelli al Gf Vip 6. La cantante lirica, parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, ha fatto delle domande riguardo l’orientamento sessuale del nuovo concorrente, Biagio D’Anelli, usando dei toni del tutto inappropriati e scatenando la rabbia degli utenti sui social.

Tutto è cominciato dal fatto che Biagio dovrebbe dormire nella camera privata con Alex Belli e Soleil, nel maxi lettone. Katia ha scherzato prima su D’Anelli e su Giacomo Urtis – anche lui appena entrato nella casa – poi con tono serio ha chiesto a Soleil e a Manila: “Ma Biagio è normale? O è gay?“, lasciando le due ascoltatrici piuttosto interdette. Poi ha proseguito: “Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“.

Una frase molto pesante che non è piaciuta al pubblico a casa ma nemmeno a Manila, che subito ha risposto: “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta!“, seguita a ruota da Soleil che ha detto: “Gay? Non lo so“.

Sono tanti i commenti apparsi su Twitter che criticano la cantante per questa uscita infelice. “Spiegate a Katia Ricciarelli che anche i gay sono “normali”! Che schifo raga, davvero non ho parole“, e ancora: “Katia: ma Biagio è normale oppure è gay? Alfonso giustifichiamo anche questo?“.

Sono in tanti, insomma, a chiedere che vengano presi seri provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli, sostenendo che la produzione sia ben disposta nei confronti di alcuni concorrenti – in questo caso proprio la cantante – e meno nei confronti di altri. In molti hanno preso ad esempio il caso di Lulù Selassié, che è stata sottoposta ad un provvedimento disciplinare a causa dell’atteggiamento tenuto durante la puntata del 29 novembre (alla notizia del ‘ballottaggio‘ tra lei e la sorella Clarissa), e ora chiedono che vengano presi seri provvedimenti anche per Katia.