C’è chi pensa sia tutto studiato a tavolino e chi invece crede che tra i due stia nascendo veramente qualcosa di romantico, sta di fatto che l’’amicizia’ tra Soleil Sorge e Alex Belli non smette di far parlare, né tantomeno il feeling tra i due pare diminuire.

Nella 23esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 il 29 novembre 2021, Alfonso Signorini ha provato a far confessare ai due concorrenti l’interesse che provano l’uno per l’altra. L’ex attore di Centovetrine si è rifugiato ancora dietro ai soliti discorsi sulla chimica artistica, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha titubato nella risposta.

Signorini ha infatti chiesto a Soleil se le telecamere in qualche modo la frenassero inibendola nei comportamenti: della serie, se non ci fossero occhi indiscreti accadrebbe qualcosa? E, mentre la gieffina ha ammesso che nel suo caso le cineprese la frenano, Alex ha invece detto: “Tu pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amicizia?”.

Nel sentire questa frase la concorrente si è infuriata e in piena notte, mentre tutti gli inquilini della Casa dormivano, si è confrontata con Belli. “Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla”, ha esordito Soleil cercando di spiegare come si è sentita durante la diretta.

Lui, dopo aver cercato di spiegare il perché della frase detta in risposta ad Alfonso solo per “per protezione e per non ferire qualcuno”, ovviamente riferito a Delia Duran, alla fine è capitolato ammettendo i suoi sentimenti: “Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco”.