Katy Perry: Orlando Bloom quasi papà entusiasta del pancione

Orlando Bloom che fra poco diventerà papà, mostra con entusiasmo la foto di Katy Perry con il pancione. L’attore ha condiviso su Instagram uno scatto che ritrae la cantante all’evento ICC Women’s T20 World Cup 2020 in Australia. Nel post ironizza sul suo cognome scrivendo che i suoi bambini stanno fiorendo. Katy Perry ha annunciato la gravidanza la scorsa settimana attraverso il video Never Worn White.

La coppia si è conosciuta nel 2016, ufficializzando la propria relazione nel 2017. I due hanno iniziato a frequentarsi assiduamente, fino all’annuncio del fidanzamento ufficiale la scorsa primavera. Katy Perry appare radiosa nello scatto condiviso da papà Orlando Bloom. L’attore de I Pirati dei Caraibi ironizza sul proprio cognome, che significa letteralmente fiorire. “I miei bambini stanno fiorendo“. Orlando si riferiva a Katy e al loro primo figlio, ma alcuni fan su Instagram hanno ipotizzato che si tratti di due gemelli. La stessa Katy Perry aveva giocato con il cognome del marito nell’ultimo video Never Worn White. Infatti la cantante ha utilizzato il nuovo singolo per annunciare la sua prima gravidanza, indossando un abito interamente fatto di fiori.

Orlando Bloom si dice entusiasta dell’imminente nuova paternità. Infatti l’attore ha già un figlio, il piccolo Flynn, di nove anni nato dalla precedente relazione con Miranda Kerr. Il lieto evento è previsto per questa estate, ma Katy Perry, definendosi una Working mum assicura che continuerà a lavorare. Anche le nozze della coppia erano previste per la prossima estate, ma data la location, il Giappone, e la paura del Coronavirus sono state momentaneamente rimandate. Chissà, Katy e Orlando potrebbero stupirci con delle nozze a sorpresa, non lontano da casa. Per la cantante queste sono le seconde nozze. Infatti la Perry è stata sposata con il comico inglese Russel Brand dal 2010 al 2012.