Katy Perry e Orlando Boom rinviano il matrimonio a causa del Coronavirus

Dopo una bellissima notizia, quello del figlio in arrivo, eccone arrivare una pessima per la coppia più chiacchierata del momento: Katy Perry e Orlando Bloom hanno infatti deciso di posporre il loro matrimonio in Giappone, a causa della paura del contagio da Coronavirus.

35 anni lei, 43 lui, la coppia aveva previsto di sposarsi in Giappone quest’estate, ma i due hanno scelto la strada del buonsenso e hanno preso delle misure d’emergenza per ovviare al panico che avrebbe generato il grande evento. Secondo una fonte, infatti, la cerimonia avrebbe incluso 150 ospiti, cui si sarebbero dovuto aggiungere tutto il personale.

A detta della fonte citata, Katy era davvero eccitata al pensiero di presentarsi all’altare incinta. I dettagli delle nozze erano già stati studiati e ormai i due erano giunti alla fase della finalizzazione, ma evidentemente la preoccupazione per la salute di tutti ha prevalso.

La notizia del matrimonio è arrivata attraverso il videoclip musicale del suo ultimo singolo, la canzone Never Worn White. La romantica ballata è ovviamente stata ispirata dalla sua relazione con Orlando, che ha iniziato a frequentare dal 2016.

Inoltre Katy ha rivelato di essere pronta a lanciare un nuovo album, preannunciando dunque un doppio parto: “Sono così eccitata e felice. È probabilmente il segreto che sono riuscita a tenere più a lungo“, ha confessato, finalmente sollevata.

Poco tempo fa la cantante aveva svelato in un’intervista di non sentirsi troppo tesa per il matrimonio, un evento al quale si approcciava con una certa calma, visto il suo profondo significato: “Io e Orlando siamo sulla stessa lunghezza d’onda a riguardo: il matrimonio non è un’occasione per far festa ma si tratta di due persone che scelgono di restare unite anche quando le cose saranno davvero difficili. Perché possono esserci alti e bassi, ma sono cose di poco conto se stai con qualcuno che ti sfida a essere sempre la versione migliore di te stessa.”