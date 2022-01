Non è la prima volta che Keanu Reeves dimostra di essere una persona con un grande cuore, oltre che con un immenso talento cinematografico. Già in passato lo abbiamo visto alle prese con atti di gentilezza verso il prossimo.

Ad esempio, quando mise all’asta un appuntamento streaming per aiutare la Camp Rainbow Gold, un’organizzazione no-profit che assiste i bambini malati di tumore. Oppure quando regalò dei rolex alle sue 4 controfigure in John Wick. E ancora, quando fu filmato in metropolitana, mentre lasciava il suo posto a sedere ad una donna anziana.

L’ultima buona azione dell’attore lo vede devolvere il 70% dei guadagni ricavati da Matrix Resurrections in favore della lotta contro la leucemia. L’offerta di Reeves, uno dei protagonisti di spicco della pellicola, supererebbe i 31 milioni di dollari.

La generosa scelta del divo di Hollywood è probabilmente legata ad un episodio personale. L’attore, infatti, si è occupato per anni (economicamente ed emotivamente) della sorella minore Kim, affetta da questa terribile malattia. Per molto tempo si è preso cura di lei fino alla sua completa guarigione e ha poi creato una fondazione privata, con lo scopo di sostenere due ospedali pediatrici nella cura contro il cancro.

Il film di Wachowski è già nelle sale e vanta anche il ritorno di Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt. Tra i nuovi ruoli, invece, figurano Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Christina Ricci.