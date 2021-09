Una prima visione da non perdere lunedì 13 settembre su RaiDue. Il secondo canale di Stato porta in prima serata, sul piccolo schermo, il terzo capitolo di John Wick, dal titolo Parabellum. È un film del 2019 diretto da Chad Stahelski, con protagonista Keanu Reeves ed è il sequel di John Wick – Capitolo 2.

L’adrenalina di questa pellicola si percepisce subito dal trailer, per non parlare della trama. Il secondo capitolo si è concluso con una taglia sulla testa di John Wick. L’ex sicario ora è un uomo ricercato ed in fuga a Manhattan. Dopo l’uccisione non autorizzata di Santino D’Antonio, il signore della camorra e nuovo membro della Gran Tavola, John viene dichiarato scomunicato e chi lo catturerà riceverà 14 milioni di dollari.

Vi raccomandiamo... La fidanzata di Keanu Reeves contro gli stereotipi femminili

Continuamente in fuga dai suoi potenziali assassini, riesce a raggiunge la New York Public Library, dove recupera un crocifisso e un medaglione speciale da una pagina segreta in un libro. Subito dopo affronta e uccide Ernest, il primo di tanti in fila per incassare la taglia.

Braccato chiede aiuto a una donna che lo accolse quando era un piccolo orfano in Bielorussia, la sua terra madre. La donna accetta suo malgrado e usa il crocifisso come pegno per un passaggio sicuro a Casablanca, in Marocco. Qui incontra Sofia, una sua vecchia conoscenza, a cui presenta il medaglione ricevuto anni prima in segno di debito per aver salvato la figlia. John le chiede di onorare il debito portandolo da Berrada, un membro anziano della Gran Tavola a cui è intenzionato a chiedere un’amnistia.

Le riprese del film sono iniziate nel 2018 a New York e sono proseguite a Montréal, in Russia, in Marocco e in Spagna. Nel cast anche Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Ian McShane. Pochi giorni dopo l’uscita nelle sale del terzo film, a maggio del 2019, la LionsGate ha fissato la data di uscita del quarto capitolo al 21 maggio 2021, ma a causa della pandemia del Covid-19 il film viene rinviato al 27 maggio 2022.