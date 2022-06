Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano sabato 11 giugno 2022 in due universi paralleli. Ebbene sì, l’attaccante dell’Herta Berlino e l’influencer bergamasca convolano a nozze non solo nella realtà – quella intesa dalla maggior parte delle persone – nel borgo toscano di Radicondoli in provincia di Siena, ma anche nel metaverso, la realtà virtuale che va tanto di moda. Un matrimonio “per la prima volta al mondo in un posto spaziale“, ha dichiarato la 30enne.

La pubblicazione delle nozze è visibile sull’albo pretorio del Comune di Bergamo dal 7 al 14 giugno, ma le partecipazioni in NFT – il certificato che attesta l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto digitale – sono state condivise sui social. “Poetete partecipare al nostro matrimonio nel metaverso di @over.metavers“, si legge in una storia condivisa da Fradegrada.

L’evento è andato subito sold out: tutte le partecipazioni sono state vendute e i due sposini hanno pensato di devolvere il ricavato in beneficenza.

Per Kevin Prince Boateng si tratta del terzo matrimonio. Per quattro anni è stato sposato (dal 2007 al 2011) a Jennifer Michelle, con cui ha avuto il primo figlio Jermaine-Prince. Dal 2016 al 2020 (altri quattro anni) è stato invece il marito di Melissa Satta, la showgirl con cui ha avuto il secondogenito Maddox Prince.

Nata a Ponte San Pietro e residente a Bergamo, Valentina Fradegrada è una star sui social media. L’influencer, che ha un seguito di oltre tremilioni di followers, ha una laurea in Fashion Design, Marketing e Grafica. Inoltre, è nota per essere la fondatrice di Upside Down Bikini, la sua linea di costumi da bagno. Valentina è apparsa in diversi video musicali e ha posato come modella per marchi del calibro di Nike.