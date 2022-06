Jamie Lee Curtis ha officiato il matrimonio cosplay della figlia con la sua compagna

Jamie Lee Curtis ha pubblicato dei bellissimi scatti del giorno delle nozze di sua figlia, che ha scelto di sposarsi con la sua compagna con un matrimonio cosplay. È stata proprio l’attrice ad officiare la cerimonia a tema World of Warcraft e tutti, compresa lei, erano vestiti in costume.

Nella prima foto Jamie Lee Curtis posa tra le spose tutte e tre addobbate in perfetto stile fantasy del videogioco a cui si ispira il matrimonio. “La moglie è dolce”, ha scritto nella caption aggiungendo i nomi e la data del matrimonio: “Ruby and Kynthia 29/05/2022”.

In un altro scatto la coppia si abbraccia davanti agli ospiti, in clima gioioso di festa e super colorato. Infine, in un terzo post l’attrice ha posato tra le decorazioni arcobaleno con una maglietta con la scritta “La moglie è dolce” e un disegno di Ruby e Kynthia stile cartoon.

Nella foto teneva in mano un coltello: “L’unica cosa rimasta alla fine di tutto questo BELLISSIMO matrimonio, dopo che tutto è stato portato via, è stato questo fottuto COLTELLO DA MACELLAIO con cui hanno tagliato la torta nuziale tiramisù!” ha scritto concludendo con un hashtag sul suo prossimo film Halloween Ends: “@halloweenmovie 101422”.

Nel 2021, Jamie Lee Curtis aveva annunciato l’identità transgender di sua figlia: “Mio figlio è transgender. Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio la trasformazione di nostro figlio Thomas in nostra figlia Ruby”. Da allora l’attrice è diventata una vera e propria attivista, sempre in prima linea nelle lotte per i diritti della comunità LGBTQ+.