Ficarra e Picone tornano in prima serata su Canale 5: il 4 settembre va in onda L’ora legale, scritto, diretto e intrepretato dal duo comico siciliano. La pellicola è uscita nel 2017, incassando più di dieci milioni di euro al botteghino e risultando, così, il film italiano più visto della stagione (qui il trailer ufficiale). Ha ottenuto anche diversi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento per la miglior commedia e per il miglior produttore (Attilio De Razza).

La storia è ambientata a Pietrammare, località immaginaria della Sicilia, dove si stanno per svolgere le elezioni per il nuovo sindaco. Da anni il piccolo comune è amministrato di Gaetano Patanè (Tony Spreandeo), corrotto e pronto a tutto per ottenere ciò che vuole. Con grande sorpresa di tutti, la maggior parte dei voti va a Pierpaolo Natoli (Vincenzo Amato), un professore che decide per la prima volta di entrare nel mondo della politica. Il suo scopo è ben preciso: vuole riportare la legalità nel paesino, liberandolo dal degrado e dalla corruzione che da sempre lo contraddistinguono.

I cittadini, però, vedono il nuovo sindaco come una minaccia. Tutti sono sempre stati abituati, infatti, a vivere tra clientelismo, edilizia abusiva e tutto ciò che sia in grado di aggirare la legge. Tra questi ci sono anche Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone), che gestiscono un chiosco nella piazza del paese: il primo sempre in cerca di favoritismi e affari illegali, il secondo che vorrebbe che ci fosse più onesta nella comunità. Entrambi però mirano ad ottenere, per vie poco lecite, un gazebo da mettere di fronte al chiosco per ampliare la clientela. I due si schierano quindi contro Natoli, e dopo vari tentativi riescono a liberarsi di lui.

L’ora legale affronta quindi, con la leggerezza e il velo di satira che caratterizza le produzioni di Ficarra e Picone, un tema importante come quello dell’apparente ingovernabilità dell’Italia e degli italiani.