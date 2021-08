Mamma o papà? La lotta per la (non) custodia dei figli in una brillante commedia

Una coppia decide di divorziare ma in mezzo ci sono i tre figli. A chi verranno affidati? Brillante commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Mamma o papà?, diretto da Riccardo Milani, va in onda su Canale 5 alle 21.20, il 31 agosto 2021.

Come si evince anche dal trailer il film racconta le vissitudini di una coppia che decide di porre fine al proprio matrimonio. Valeria e Nicola sono pronti a divorziare. Sono ancora d’accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli. Un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori.

Vi raccomandiamo... Minaccioni e Cortellesi per il Coronavirus in Centrafrica

Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue. Una guerra per non per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà.

Il film è un remake di una commedia francese, Papa ou Maman, campione di incassi al botteghino. In Italia, la pellicola – distribuita nelle sale il 14 febbraio 2017 – ha guadagnato oltre quattro milioni al box office. Il film segna il primo incontro su un set tra Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Il regista Riccardo Milani, marito della protagonista nella vita reale, ha dichiarato di aver insistito per anni affinché i due attori lavorassero insieme perché “sono una coppia di persone tanto diverse in alcuni aspetti, tanto uguali in altri”, ha affermato in un’intervista in merito alla pellicola, come riporta Comingsoon.

Pochi mesi dopo aver girato Papa ou Maman, Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono tornati di nuovo insieme sul grande schermo, sempre diretti da Riccardo Milani, nella commedia Come un gatto in tangenziale, di cui è uscito anche un sequel.

Fanno parte del cast di Mamma o Papà anche Carlo Buccirosso, Matilde Gioli, Luca Angeletti, Roberto De Francesco, Stefania Rocca e Claudio Gioè.