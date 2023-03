Trovare la forza di chiedere aiuto può non essere semplice, ma a volte diventa importante farlo per i benefici che si possono ottenere. I personaggi famosi non fanno certamente eccezione, ma anzi a volte arrivano a parlarne apertamente ben sapendo quanto questo possa essere un esempio anche per gli altri. Ne sa qualcosa anche Anna Tatangelo, che solo ora ha deciso di rivelare ai suoi follower su Instagram di avere seguito un percorso di psicoterapia, che si è rivelato davvero provvidenziale.

L’occasione per uscire allo scoperto è arrivata attraverso la sessione di “Domande & Risposte” disponibile sul social network, che lei spesso ama utilizzare per tenere un contatto con i suoi fan e soddisfare alcune loro curiosità.

Una di loro le ha fatto così una domanda specifica: “Quanto è importante per te la psicoterapia? Per me oggi è stata la seconda seduta”. Chi pensava che il quesito potesse essere per lei troppo personale, al punto tale da spingerla a sottrarsi alla risposta ha dovuto ricredersi, lei non ha esitato ad aprirsi: “Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo” – sono state le parole di Anna Tatangelo.

Recentemente a parlare dell’importanza di curare la propria salute mentale erano stati altri due Vip seguitissimi sui social come Chiara Ferragni e Fedez. Anzi, il cantante ha recentemente parlato dell’effetto rebound subito in seguito a uno psicofarmaco che gli era stato prescritto dopo il tumore, convinto di poter essere di aiuto a chi si trova nella sua stessa situazione.