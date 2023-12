Andrea D’Alessio: "Io bello come papà Gigi? Meglio mamma Anna Tatangelo"

Andrea D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ha risposto in live al commento di un utente che gli ha detto di essere bello come suo padre. “Ah beh, se mi dici che sono bello come mio padre guarda… Non è proprio un complimento. Come mia madre sì, come mio padre no”, ha detto scherzando il 13enne davanti alla telecamera, durante una diretta su TikTok.

il figlio di gigi d’alessio che “se mi dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento” sto morendo per favore😭😭😭 pic.twitter.com/B5deVCWetM — gᵀ (@DIECIKSCALE) December 20, 2023

Commento che ha divertito anche i fan dei due cantanti, che hanno commentato su Twitter: “Però è vero che somiglia a sua madre quando era ragazzina, quindi ha ragione”, oppure: “Ma è un bimbo bellissimo, non fa nulla come chi!”.

Andrea D’Alessio è il secondogenito dei due cantanti, nato nel 2010 dall’amore tra i due. Dopo la separazione della coppia, il ragazzo è andato a vivere insieme alla mamma Anna Tatangelo, con la quale lo vediamo spesso nelle storie Instagram mentre mangiano insieme o vanno a fare la spesa.

Del resto, i due sono molto legati: nel 2021, in occasione del compleanno del piccolo, Anna Tatangelo gli aveva scritto una toccante lettera: “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata”, aveva scritto la cantante su Instagram.

Oltre ad Andrea, però, in famiglia c’è anche un altro figlio d’arte, suo fratello maggiore, classe 2003. In arte LDA, Luca D’Alessio fa il cantante proprio come i suoi genitori: lo abbiamo visto in tv lo scorso anno quando, durante l’edizione 2023 di Sanremo, si era posizionato quindicesimo nella classifica generale con il brano Se poi domani.