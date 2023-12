Jennifer Lopez: "Io e Ben Affleck soffriamo di stress post traumatico"

Jennifer Lopez, oggi 54 anni, ha rivelato che lei e il marito Ben Affleck soffrono di sindrome da stress post traumatico da quando, nel 2002, si erano messi insieme la prima volta. I due, infatti, erano spesso al centro dell’interesse dei media, e ogni dettaglio delle loro vite era esposto al pubblico.

All’epoca, la popstar aveva appena fatto uscire quello che sarebbe diventato il suo album più famoso, This Is Me… Then, che includeva anche una canzone dedicata al fidanzato, Dear Ben. Tra le coppie più iconiche dei primi anni duemila, i due si erano separati nel 2004, per poi tornare insieme nel 2021 e convolare finalmente a nozze l’anno successivo.

Tra i motivi della loro prima separazione, c’era proprio il costante monitoraggio da parte dei media sulla loro relazione. “Entrambi soffriamo di stress post traumatico”, ha detto Jennifer Lopez durante un’intervista a Variety. “Adesso però siamo più saggi, sappiamo cosa è importante davvero nella vita, e non è quello che pensano gli altri. È rimanere fedeli a se stessi”, ha dichiarato.

Parlando di This Is Me… Now, il suo documentario biografico in uscita su Prime Video il 10 gennaio 2024, la popstar ha poi spiegato come molti nel suo entourage non fossero d’accordo con la decisione di raccontare alcuni dettagli personali. “Come artisti, credo che sia necessario seguire il nostro cuore. E così ho fatto: sto seguendo il mio cuore, facendo qualcosa che forse non tutti pensavano fosse una buona idea. Eppure, sentivo che dovevo farlo”, ha concluso Lopez.

Insieme al documentario, il 16 febbraio successivo uscirà anche l’album omonimo, la nona raccolta di inediti per la popstar americana.