Andrea Delogu festeggia 10 anni di analisi: "Era l’unica strada per salvarmi"

Andrea Delogu, qualche giorno fa, ha festeggiato dieci anni di analisi, condividendo su Twitter alcuni aspetti della sua esperienza. Nelle ultime ore, la conduttrice ha pubblicato anche un post su Instagram in cui si è voluta focalizzare sull’importanza di fare terapia, cercando di sensibilizzare sul tema.

In questi giorni "festeggio" 10 anni di analisi.

Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite.

All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me! ❤️ — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 18, 2023

“In questi giorni festeggio 10 anni di analisi – aveva esordito sui social lo scorso 18 luglio – Ho cambiato tre psicologi (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite”, condividendo con le migliaia di followers le difficoltà incontrate durante i primi mesi del lungo percorso:

All’inizio non potevo permetterlo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!

Dopo la pubblicazione del post, Andrea Delogu ha spiegato di essersi resa conto della grande confusione che circonda il termine ‘analisi’ e, proprio per questo, ha deciso di condividere su Instagram alcuni dei commenti ricevuti online: “Ho ricevuto messaggi bellissimi di gente che è in pieno percorso o lo ha chiuso – recitano le parole della presentatrice del Tim Summer Hits – Ma anche di persone che non hanno un’idea di cosa sia e lo paragonano alla cartomanzia”.

Alcuni che dicono che ogni tre anni si dovrebbe chiudere, altri che è meglio parlare con un amico, altri che vanno dallo stesso psicologo fra parenti o coniugi.

“In quanti anni secondo voi l’analisi sarà utilizzata come un qualsiasi percorso per migliorarsi la vita?”, ha concluso Delogu, rivolgendosi direttamente alle migliaia di fan che, dopo alcuni istanti, si sono precipitati nei commenti del post per condividere la loro esperienza personale: “Ho avuto la fortuna di trovare quello giusto e in cinque anni ho ribaltato la mia vita”, recitano le parole di un utente: